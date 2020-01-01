İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020'ye böyle girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yabancı oyuncuları, 2020 yılına böyle girdiler.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ukraynalı golcüsü Artem Kravets, 2020 yılına eşi Anna Kravets ile birlikte girdi. Başarılı file bekçisi Silviu Lung, eşi ve ailesi ile birlikte Romanya'nın Craiova şehrinde yeni yılı karşıladı. Defans oyuncusu Benoit Poulain, ailesi ile birlikte yılbaşı tatilini Ürdün'de geçirirken, Ben Rienstra da yeni yılı eşiyle birlikte karşılayanlar arasında idi. Pedro Henrique, Brezilya'da ailesiyle birlikte yeni yıla girmenin keyfini yaşadı.

Kayserispor'un yabancı futbolcuları, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından sarı kırmızılı camianın ve dostlarının yeni yılını kutlayan mesajlar yayınladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.