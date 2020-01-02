(Özel) Kardeşlerini yatağa mahkum eden hastalığın pençesine düşmek istemiyor 33 yaşındaki Cesur Özbulduk, kardeşlerini yatağa mahkum eden Hantington hastalığından kurtulmak istiyor Hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal Özbulduk'a 65 yaşındaki babaları bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Kardeşlerini yatağa mahkum eden hastalığın pençesine düşmek istemiyor 33 yaşındaki Cesur ...

İHA

Kayseri'de iki kardeşini hayatlarının en verimli çağında yatağa mahkum eden Hantington hastalığının belirtilerini 3 yıldır yaşayan ve kağıt toplayarak kardeşlerine bakmaya çalışan 33 yaşındaki Cesur Özbulduk, "Annemin ve öz yeğenimin vefatına neden olan bu hastalığın tedavisini olabilmek için yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

(Özel) Kardeşlerini yatağa mahkum eden hastalığın pençesine düşmek istemiyor 33 yaşındaki Cesur Özbulduk, kardeşlerini yatağa mahkum eden Hantington hastalığından kurtulmak istiyor Hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal Özbulduk'a 65 yaşındaki babaları bakıyor

Kayseri'de iki kardeşini hayatlarının en verimli çağında yatağa mahkum eden Hantington hastalığının belirtilerini 3 yıldır yaşayan ve kağıt toplayarak kardeşlerine bakmaya çalışan 33 yaşındaki Cesur Özbulduk, "Annemin ve öz yeğenimin vefatına neden olan bu hastalığın tedavisini olabilmek için yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi.
40 yaşındaki Muasar ve 45 yaşındaki Ünsal Özbulduk, Hantington hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşıyor. Hastalık nedeniyle yatağa bağımlı olan kardeşlere 65 yaşındaki babaları Ali Ekber Özbulduk bakıyor. Hastalığın belirtilerini 3 yıldır yaşayan 33 yaşındaki kardeşleri Cesur Özbulduk ise kağıt toplayarak kardeşlerine bakmaya çalışıyor.
Genetik nörolojik hastalık Hantington hastalığı ile 1986 yılından beri mücadele ettiklerini söyleyen Cesur Özbulduk, "Annemi ve yeğenimi bu hastalık nedeniyle kaybettik. Bu hastalıktan kurtulmak ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz" diye konuştu.
Sokaklarda el arabası ile kağıt toplayarak kardeşlerine bakmaya çalıştığını söyleyen Özbulduk, "Kardeşlerimi yatağa mahkum eden hastalığın belirtileri bende 3 yıl önce başladı. Ben de tedavi olmak istiyorum. Bu konuda büyüklerimizden ve yetkililerden yardım eli uzatmalarını bekliyoruz. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Sabah gidip akşam geleceğim düzenli bir işim yok. Kağıt toplayarak günde 20 TL ancak kazanıyorum. Bakım parası alıyoruz ama evimiz kira olduğu için geçinmemize yetmiyor. Ev sahibi yeni yılda 450 TL olan ev kirasını 500 TL'ye çıkardı. Bu kirayı dahi ödemekte güçlük çekiyoruz" dedi.
Liseyi bitirdikten sonra yatağa bağlı kalan 40 yaşındaki Muasar ve evlenip bir çocuk sahibi olduktan sonra yatalak olan 45 yaşındaki Ünsal'ın bakımlarını yapan baba Ali Ekber Özbulduk ise, "Çocuklarım 2006 yılında bu Hantington hastalığına yakalandı. 2013 yılından beri de yatalaklar. Temizliklerini, traşlarını ve yemeklerini ben kendim yaparak bakıyorum. Bazen diğer çocuklarım gelerek destek oluyor" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından iki hasta yatağı verildiğini söyleyen Özbulduk, "Hükümetimizden, milletimizden razıyım. Ne zaman telefon açsak Sağlık Müdürlüğü yardıma geliyor ve bizi hastaneye götürüyor. Bu yaşadığımız rahatlık devletimizin sayesinde. Devletimiz olmasa inan ki burada bağıra bağıra ölürüz. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.
"İki çocuğa bakmak zor değil" diyen baba Özbulduk, "Kaldırabiliyorum, gücüm kuvvetim iyi, çocukları kaldırabiliyorum, bakımlarını yapabiliyorum. Anne tarafından gelen bir Hantington hastalığı. Birçok doktora götürdüm ama bu derdin çaresi şu diyen bir doktor olmadı. Bu derdin bir çaresini bilen varsa, mümkünse bana yardımcı olsun. Başka bir isteğim yok. Bu hastalık diğer oğlumda da var. O da bu hastalığa yakalanmadan bize bir tedavi yolu bulunmasını veya yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Muasar liseyi bitirdikten sonra, Ünsal ise evlendi ve bir çocuğu oldu. Hastalığa yakalandıktan ve yatağa bağımlı olduktan sonra eşinden boşandı. Ünsal’ın çocuğu da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
Huntington (Huntington's Disease: HD) hastalığı, nörodejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olan ölümcül bir genetik hastalık. Hastalığın eski adı "Huntington Koresi"dir. "Huntington", hastalığı 1872 yılında ilk kez tanımlayan Dr. George Huntington'ın soyadından gelir. "Kore" sözcüğü ise, Yunanca'da "dans etmek" anlamına gelir. Hastalar, istemsiz olarak kol ve bacaklarını aşırı miktarda hareket ettirdikleri için çok eskiden bu şekilde tanımlanmıştır. Fakat sözcüğün küçük düşürücü olduğu düşünülerek artık bu şekilde anılmamakta, "Huntington" hastalığı olarak bilinmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor, Antalya yolcusu
Gençlerbirliği'nde telafi hesapları
YEREL HABERLER Gençlerbirliği'nde telafi hesapları
Bellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı transferi ...
“2020 yatırım yılı olacak"
YEREL HABERLER “2020 yatırım yılı olacak"
Hizmet-İş'ten bir anlamlı yardım daha
YEREL HABERLER Hizmet-İş'ten bir anlamlı yardım daha
Kazım Yücel: “Seçimden sonraki 9 ay, daha önceki yıllara göre farklı değil” İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, seçimden sonraki 9 ayı değerlendirdi
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Seçimden sonraki 9 ay, daha önceki ...
Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te kayak yaptılar
Başkan Palancıoğlu’ndan muhtarlara özel ağaçlandırma alanı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu’ndan muhtarlara özel ağaçlandırma ...
Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya geldi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'da Perisa gitti, Manolya ...
İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020'ye böyle girdi
YEREL HABERLER İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020'ye böyle girdi
Melikgazi’de 2020’nin yatırım planları belirlendi
YEREL HABERLER Melikgazi’de 2020’nin yatırım planları belirlendi
İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı
YEREL HABERLER İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Kayseri'ye 2 ödül ödül
YEREL HABERLER Türkiye Yazarlar Birliği'nden Kayseri'ye 2 ödül ödül
Şantajla cinsel istismar sanıklarına hapis ve para cezası
YEREL HABERLER Şantajla cinsel istismar sanıklarına hapis ve para ...
Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığa müebbet istemi
YEREL HABERLER Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren ...
Anadolu Gençlik Derneği’nden Develi’de ‘Mekke’nin Fethi’ programı
YEREL HABERLER Anadolu Gençlik Derneği’nden Develi’de ‘Mekke’nin ...
Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte görev başındakilere moral verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte görev ...
Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar
YEREL HABERLER Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği
YEREL HABERLER Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği
İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı
YEREL HABERLER İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı
Vali Günaydın yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi
YEREL HABERLER Vali Günaydın yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi
Başkan Çolakbayrakdar, daha kaliteli hizmet için işçilere kışlık kıyafet dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, daha kaliteli hizmet için ...
Manolya Kurtulmuş, Bellona Kayseri Basketbol'da
YEREL HABERLER Manolya Kurtulmuş, Bellona Kayseri Basketbol'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X