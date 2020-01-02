Bellona Kayseri Basketbol´un transferi Davis sağlık kontrolünden geçti

- KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kaela Dawn Davis, sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol ile anlaşan 25 yaşındaki ABD´li oyuncu Kaela Dawn Davis'a Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kardiyoloji, efor, EKG ve kan sayımı testi yapıldı. Davis, guard mevkiinde oynuyor.
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