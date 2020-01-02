Talas’ta 970 çift ‘Evet’ dedi

Talas Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2019 yılında toplam 970 nikah akdi gerçekleştirildi.

Çiftlerin en çok tercih ettikleri Temmuz ve Ağustos ayları oldu. Bu iki ayda toplam 267 nikah kıyıldı. 146 nikahla en çok evlilik Temmuz ayında kıyılırken, 121 nikahla onu Ağustos takip etti.

En az nikah kıyılan ay ise 33 nikahla Ocak ayı oldu.

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