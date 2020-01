Kocasinan’da 252 kişi okuma yazma öğrendi

Kocasinan Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kurslarına katılan 252 kadın, okuma yazma öğrendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği çerçevesinde Türkiye genelindeki ilk uygulamayı başlattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de verilen kurslara katılan 252 kişinin okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara kültür, sosyal, sanat ve eğitim alanında her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğini gösteren başımızın tacı büyüklerimizi tebrik ediyorum. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından geçtiğimiz yıl Okuma Yazma Seferberliği başlatılmıştı. Bizler de bu kapsamda ilk uygulamayı başlatarak, okuma yazma öğrenenlere sertifika töreni düzenlemiştik. Özellikle tesislerimizde Okuma Yazma Kursuna katılarak, Türkiye genelinde ilk Okuma Yazma Sertifikasını alan 5 çocuk ve 10 torun sahibi 65 yaşındaki Hatun Karaca teyzemizin 65 yıllık hayalini gerçekleştirmiştik. Ardından Türkiye’de en yaşlı okuma yazma kursiyerlerinden biri olan 86 yaşındaki Ayşe Demirel’in sertifikasını vermiştik. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar, açmış olduğumuz kurslara katılan 252 kişi okuma yazmayı öğrendi. Her yaş grubuna hitap kursumuzda özellikle 6086 yaş aralığında kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Kurslarımız sayesinde inşallah bölgemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet için varız ve elimizden geldiğince en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitmen Tuba Zorluer ise, “Bütün yaş gruplarının içerisinde bulunduğu kurslarımıza büyüklerimiz büyük bir mutlulukla geliyor ve okuma yazma öğrendikten sonra günlük hayatlarında hiç bir zorluk çekmiyorlar” dedi.

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Fatma Koçer de, kursa gelerek okuma yazma öğrendiğini belirterek, “Çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Eşim ve torunlarım benim durumuma çok seviniyorlar. Allah razı olsun bize böyle imkan tanıyan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

62 yaşındaki Şerife Karadağ ise, “Buraya gelmekten çok mutluyum. Okuma yazma bilmediğim için çoğu konuda bilgi eksikliği yaşıyordum. Ancak şimdi her şeyle ilgili bilgi sahibi oldum. Çocuklarım okumamı çok istiyor" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Gülistan Koç de “Allah razı olsun bize bu imkanları sunanlardan. Burada çok bilgiler öğreniyoruz. Zamanında ailemiz bizi okutmadı ama şu yaştan sonra okuma yazmayı öğrendiğim için çok sevinçli ve çok mutluyum. Okudukça seviniyorum” dedi.

Emine Arslantaş da, çeşitli nedenlerden dolayı zamanında okuyamadığını belirterek, okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kursiyerlerden 10 torun sahibi 60 yaşındaki Şükran Alkutay da, “Okuma yazmayı çok istiyordum maalesef çocukluğumda imkansızlıklar nedeniyle ailem beni okutamadı. Küçüklüğümde okula gidenleri gördüğümde; beni de okula göndermeleri için ağlardım. Şimdi ise okumayı öğreniyorum. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen çok okusunlar. Eskiden imkanlar kısıtlıydı. Günümüzde gençlerimiz bütün imkanlara sahipler. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a ve bizlere böyle bir imkan sunan Başkanımız Sayın Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Hatice Kafa ise “Çocukluk isteğini yerine getirmek için okuma yazma kursuna yazıldım. Zamanında kız kardeşlerim okumayı öğrendi ben okula gidemediğim için çok üzülüyordum. Şimdi ise çok şükür öğrendim ve çok mutluyum. Nasip, kısmet bu güneymiş. Okuma yazma öğrendikten sonra günlük hayatım kolaylaştı” dedi.

Diğer kursiyerler de Kocasinan Akademi Mimarsinan tesisinde çok güzel eğitim verildiğini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.