Başkan Büyüksimitçi: “Mobilyada KDV İndirimi İhracata ve İstihdama Olumlu Yansıyacak”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8'e düşürülmesi ile ilgili yazlı bir açıklama yaparak, indirimin piyasalar olumlu yansıyacağını söyledi.

Mobilya sektöründe yapılan KDV indiriminin hem piyasaları canlandıracağını hem de istihdama katkı sağlayacağını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Daha önce yapılan KDV indirimleri sektöre oldukça hareketlilik katmış, satışlara yüzde 30 oranında artı katkı sağlamıştı. Bu indirimin sektördeki daralmayı telafi edeceği gibi hem ihracata hem de istihdama katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Mobilya sektörünün KDV indirimi yapılması yönünde talepleri olduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, “Sektörde bir süredir devam eden KDV indirimi geçen yıl haziran ayında sona ermişti. Biz bu sürenin uzatılması hatta kalıcı olması yönünde taleplerimizi TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletmiştik. Taleplerimize olumlu yaklaşarak sektörün önünü açan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a ve desteklerinden dolayı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Piyasalarda olumlu bir hava var. 2020’den beklentimiz yüksek. İnşallah 2020 yılında beklenen büyümeyi hükümet ve özel sektör el ele vererek birlikte başaracağız” diye konuştu.

Kayseri mobilya sektörü hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi; “İhracat ve istihdam verilerine bakıldığı zaman Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır. Kayseri’de 3 bin 500 civarında mobilya üreten firmamız var. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri üretim yapan ve ihracata yönelik çalışan firmalarımızdır. Türkiye’nin mobilya ihracatının yaklaşık 5’te birini, üretimin ise 3’te birini tek başına Kayseri karşılamaktadır.”

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