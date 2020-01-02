Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. 5'i ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.