Kayseri Şeker'den, Nijer'e küp şeker ihracı

KAYSERİ Şeker Fabrikası, Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yapmaya başladı.

Şeker ihtiyacının büyük bir kısmını Avrupa´dan temin eden Afrika ülkelerinden Nijer, başarılı çalışmalar gerçekleştiren Kayseri Şeker Fabrikası'ndan 240 tonluk küp şeker alımı yaptı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika´daki ülkelerin Kayseri Şeker´i tercih etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu anlayış çerçevesinde, sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bugün Kayseri Şeker açısından çok önemli bir adım atılmış oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Akay, Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu günlerde, Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri Şeker olarak, Afrika'daki Nijer ülkesine ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Aslında Nijer'in ne kadar uzakta olduğunu halkımız belki hemen hatırlayamayabilir, ona bir vurgu yapmamız gerekirse, Kayseri´den yola çıkan şekerlerimiz, 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika'daki Benin Limanı'na inecek ve oradan da bin kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika'daki Nijer'e ulaşmış olacak. Bu sayede Afrika'ya 240 ton şeker ihracatı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



KAYSERİ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.