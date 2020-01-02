Güreşçiler birincilik için mindere çıktı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20192020 Okul Sporları Güreş Müsabakaları Yıldızlar Grekoromen kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Atatürk Spor Salonunda birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Güreş Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarına 8 okuldan 68 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Güreş İl Temsilcisi Naci Doğan, Güreş Kamp Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, antrenör ve sporcular katıldı.

Dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı müsabakalar yarın serbest stilde devam edecek.

KAYSERİ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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