Mustafa Tokgöz: “6-8 futbolcu arasında bir transfer söz konusu” İM Kayserispor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: “Yeni bir takım, yeni bir hafıza ile birlikte başlamak istiyoruz” “Mensah’ın Galatasaray’a transferi söz konusu değil”

İstikbal Mobilya Kayserispor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, devre arasında 68 futbolcu arasında bir transferin söz konusu olduğunu söyleyerek, “Yeni bir takım, yeni bir hafıza ile birlikte başlamak istiyoruz” dedi. Tokgöz ayrıca Bernard Mensah'ın da Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını açıkladı.

İM Kayserispor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokgöz, “Berna hanım göreve geldikten sonra toplam kasamıza giren rakam 20 milyon 815 bin TL’dir. 20 milyon 815 bin TL ise toplam giderimiz var. Toplam borcumuzdan da 7 milyon 780 bin 757 TL’de bir azalma söz konusu oldu. Takımdan ayrılanların, yaptığımız anlaşmaların üzerine 3 futbolcu ve Bülent Uygun’un da sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesinden dolayı da 1 milyon 300 bin Euro’nun üzerinde de kulübümüz kar etti. Bülent Uygun hocamızla karşılıklı anlaştık ve kendisi de fedakarlık etti. Yaptığı fedakarlık içinde kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Benoit Poulain takımdan ayrıldı”

Transfer çalışmalarının başladığını kaydeden Tokgöz, Fransız stoper Benoit Poulain ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti. 68 futbolcu arasında bir transfer düşündüklerini dile getiren Tokgöz, “Transfer konusunda çalışmalarımız başladı. Listeleri mümkün olduğunca eledik. En son hocamızla birlikte son kontroller yapılıyor. Bir yandan da görüşmeler başladı. En son pazarlık konusunda da tek yetkili Berna Gözbaşı başkanımızdır. En son para anlaşması onun ağzından çıkacaktır. Belli bir aşamaya gelindi. Kamp döneminde de her gün bir futbolcu getireceğiz. Mümkün olduğu kadar da kampa herkesi yetiştirmeye çalışacağız. Stoperimiz Benoit Poulain, takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Karşılıklı onunla da anlaştık. Kendisinin de alacağı kalmadı. Herhangi bir alacağı olmadan da takımdan ayrıldı. Prosinecki hocamızla anlaşmamız var. 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 6 aylığına anlaştık. Kendisi de yardımcıları ile birlikte 5 Ocak’ta kampta olacak. Transfer konusunda da 6 ile 8 arasında bir oyuncu transferi söz konusu. Yalnız takımla da görüşüyoruz. Kendi ruhunu vermeyen, kafası, beyni, kalbi takımla olmayanı da kim olursa olsun takımda istemiyoruz. Transferde de ciddi bir çalışma var. Bonservis bedeli olan var, olmayan var. Hocanın istekleri doğrultusunda takıma en faydalı olacak isimleri seçmeye çalışıyoruz. Yeni bir takım, yeni bir hafıza ile birlikte başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.



"Mensah büyük bir ihtimalle kulüpte kalacak"

Adı Galatasaray ile anılan Bernard Mensah ile ilgili de konuşan Tokgöz, “Mensah’a talipliler var ama rakam konusunda anlaşamadık. İstediğimiz rakamların altında bir rakam geldi. Bana göre Mensah büyük bir ihtimalle kulüpte kalacak. Basında haberler çıktı ama dün başkanımız Abdürrahim Albayrak ile görüştü. Başka bir konu üzerinden görüşüldü. Kendileri de aralarında birbirlerine sordular. İkisinin de haberi yok. Öyle bir şey yok” diye konuştu.

Ukraynalı forvet Artem Kravets'in durumunu açıklayan Mustafa Tokgöz, “Artem Kravets’in şu anda 550 bin Euro geçmiş alacağı mevcut. 550 bin Euro’da ikinci dönem alacağı mevcut. 550 bin Euro’yu nakit olarak şu anda istiyor. Eğer bu rakam verilmezse yarın son gün, fesih hakkı doğuyor. Hem oyuncumuz gidiyor hem de 12 yıl sonra bu borç önümüze gelecek. Zaten bütçe konusunda çok sınırlıyız. Artem’e ödenecek bu para ödenebilecek mi, gerçekten benim de merak ettiğim bir konu. Birazını ödeyelim diye anlaşmaya çalıştık ama Artem yapı olarak çok farklı bir futbolcu. Anlaşmaktan ziyade sözleşmesinin madde madde yerine getirilmesini istiyor. Daha önce kendisine ödemeler konusunda yardımcı olunmamış. Onun için kendisi de baya kararlı. Bizde elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetimde görev dağılımını yaptı. Yönetim görev dağılımı şu şekilde:



"İM Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Başkanvekili Onur Gözbaşı, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yücel Şahin, Kamu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsa Gün, Yurtdışı İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Kaynar, Alt Yapı ve Akademiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Semra Demirer, Genel Sekreter Burhan Erdoğan, Başkan Danışmanı Oğuz Ortaköylüoğlu, Başkan Danışmanı Mustafa Gülsoy, Başkan Danışmanı Süleyman Akın, İç Denetim Ahmet Solak, Pazarlama ve Sponsorluk Yılmaz Nuri Altuntuğ, Stat ve Tesisler Sorumlusu Soner Topsakal, Altyapı Direktörü ve Kayserispor Ailesi Sorumlusu Kamuran Arı, Mehmet Yay, Reklam Satış Hakan Köse, İstanbul Temsilciliği Gökhan Çetinsaya, Muhammet Ali Temel, Hukuk İşleri Rıfat Pehlivan, Çağlar Çelik, Yurtdışı Temsilcisi Cihan Şahin, Teknik Direktör Robert Prosinecki, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, Sağlık İşleri Mehmet Baykal."

KAYSERİ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

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