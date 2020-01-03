Süper’den BAL’a transfer oldu Adem Demiroğlu imzayı attı

Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kayseri Sağlıkspor forması giyen Adem Demiroğlu’nu transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Keçiören Belediyesi Bağlumspor, devre arası transfer döneminde Kayseri’den kadrosuna önemli bir ismi kattı.

20172018 sezonunda Kozlu Belediyespor’dan Talasgücü Belediyespor’a transfer olan Adem Demiroğlu 2 sezon SarıLacivertli formayı giydikten sonra 20192020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor’a transfer oldu.

Ligin ilk yarının tamamlanmasının ardından hem Kayseri’den hem de şehir dışından birçok takımdan teklif alan 1995 doğumlu sağ bek oyuncusu Adem Demiroğlu, tercihini Ankara’dan yana kullandı. Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile anlaşan genç oyuncu Adem Demiroğlu, yeni takımı ile antrenmana çıkmaya başladı. Adem Demiroğlu daha önce, Çarşambaspor, Turhalspor, Kozlu Belediyespor, Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Sağlıkspor formaları giydi. Ligin ikinci yarısında Keçiören Belediyesi Bağlumspor forması giyecek olan Adem Demiroğlu yaptığı açıklamada, “ Ligin ikinci yarısı itibari ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor le anlaşmış bulunmaktayım. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni takım yeni heyecan” diye konuştu.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.