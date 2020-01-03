Talas personeli kan verdi

Talas Belediyesi, 'Her damla kan bir can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda belediye çalışanları, hizmet binası içerisine kurulan kan alma ünitelerinde kan verdi.

Kampanyaya katılarak kan veren belediye çalışanları, hem kendi sağlıkları açısından hem de acil durumlarda duyulacak kan ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir etkinliğe imza atıldığını söyledi. Gün boyu devam eden organizasyon kapsamında elde edilen kanlar, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından değerlendirilerek acil durumlardaki kan ihtiyacı karşılanıyor.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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