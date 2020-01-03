Özvatan'da kurumlar arası futsal müsabakaları sona erdi

Özvatan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Özvatan’daki 6 Kurumun katıldığı futsal müsabakaları görülmeye değerdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaymakamlık futsal takımlarının final oynadığı turnuvada Şampiyonluk kupasını kaldıran taraf İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Üçüncülüğe Hastane takımı ismini yazdırırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ise dördüncü oldu.

5 hafta süren müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödül törenine Özvatan Kaymakamı Erkan Adıbelli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü ve İlçe Protokolü katıldı.

Tören sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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