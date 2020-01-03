Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Artem Kravets'i göndermem"

Bu kadarına pes! Onun için kredi çeken var!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Artem Kravets'in gitmesine izin vermeyeceğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da göreve geldiği günden bu yana oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisine giren başkan Berna Gözbaşı, gerek Bernard Mensah gerekse Artem Kravets'in gitmeyeceğini açıkladı.

Mensah ile ilgili gelen teklifin 3 milyon Avro olduğunu ancak bu rakamı kabul edemeyeceklerini söyleyen Başkan Gözbaşı, "Mensah'ı 3 milyona aldık, 3 milyona neden satayım. Mensah bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kayserispor forması ile mücadele eder" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, Ukraynalı golcü ile ilgili de "Artem Kravets'e ödenmesi gereken bir rakam var. Bugün bu konuyu bir şekilde çözeceğim. Artem'i göndermem. Kayserispor'u aciz bırakmam. Artem ikinci yarıda gollerini Kayserispor için atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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