Kayseri'de yaban hayvanları için yemleme yapıldı

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KAYSERİ'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması faaliyetleri kapsamında karla kaplı dağlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Ekipler, Erciyes Dağı, Hacılar ve Develi ilçelerinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için ormanlık bölgelere yiyecek bıraktı. Yemleme için hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği alanlar tercih edildi.



KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

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AKŞAM 17:35

YATSI 18:58

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