BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Destici Kayseri’nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi’nin kurucu genel başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı dönemde milletvekilliği yaptığını ve birlikte hacca gittiğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, Başkan Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediyesi’nde çok başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığını söyledi. 2020’de Ankara dışındaki ilk ziyaretlerini Kayseri’ye yaptıklarını ifade eden Destici, “Kayseri, ülkemiz için önemli bir şehir. Bölgenin adeta parlayan yıldızı. Sadece Cumhuriyet döneminde değil cumhuriyet dönemi öncesinde de önemli olan kadim bir şehir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda KAYMEK tarafından açılan sergiyi de gezdi. Başkan Büyükkılıç, sergide yer alan “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunu ziyaretin anısına Genel Başkan Destici’ye ziyaret etti.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.