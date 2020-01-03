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Türkiye'de az kullanılan yöntem Kayseri Şehir Hastanesinde başarı ile uygulandı

İHA

Kayseri Şehir Hastanesine ağızdan ve dışkıdan kan gelmesi şikayeti ile gelen ve mide varisi kanaması tespit edilen 63 yaşındaki hastanın hasarlı damarı, Doç. Dr. Serkan Doğan ve ekibi tarafından Türkiye genelinde çok az yapılan uygulama ile (EUS) endoskopik ultrason cihazı kullanılarak başarılı bir şekilde kapatıldı.

Türkiye'de az kullanılan yöntem Kayseri Şehir Hastanesinde başarı ile uygulandı

Kayseri Şehir Hastanesine ağızdan ve dışkıdan kan gelmesi şikayeti ile gelen ve mide varisi kanaması tespit edilen 63 yaşındaki hastanın hasarlı damarı, Doç. Dr. Serkan Doğan ve ekibi tarafından Türkiye genelinde çok az yapılan uygulama ile (EUS) endoskopik ultrason cihazı kullanılarak başarılı bir şekilde kapatıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne mide kanaması şikayeti ile gelen ve Gastroentoroloji Kliniğinde Doç. Dr. Serkan Doğan tarafından kabul edilen 63 yaşındaki Sabri Yıldırım'ın yapılan endoskopik ultrason muayenesinde, midesinde yumruk kadar varis tespit edildi. Yapılan muayenede karaciğer yetmezliği de ortaya çıkan 63 yaşındaki Sabri Yıldırım’a girişimsel işlem ile müdahale edildi. Yapılan tedavi yöntemi ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Gastroentoroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan, “Hastamız bize mide kanaması ile başvurdu. Hastamızdaki kanamanın diğer mide kanamalarından farkı mide ülseri kanaması değildi. Hastanın midesinde fundal varis vardı. Hastamız bize bununla ilgili bir bilgi vermedi. Çünkü kendisinin de bilgisi yokmuş. Bizde endoskopik ultrason cihazıyla girince yumruk büyüklüğünde mide varisi olduğunu gördük. Aynı zamanda hasta da karaciğer yetmezliği vardı, yani siroz hastasıydı. Hasta yemek borusundaki varislere göre daha tehlikeli olan bir varis kanaması ile başvurdu bize. Aslında mide varislerine müdahale etmek zaten çok zordur. Ama biz endoskopik ultrason cihazını yoğun kullanan bir kliniğiz. Son yıllarda da yeni uygulanan bir yöntem olan endoskopik ultrasonla girerek varis kanamasını durdurma yöntemini uyguladık. Yani midenin içinden varis damarına iğne batırarak değil, yemek borusunun alt ucundan yemek borusunun duvarını delip, varisin kökenine girerek damar yapılarını endoskopik ultrason dediğimiz endoskopi cihazının yanında bulunan ultrason cihazıyla görüntüleyerek damarı bulduk ve damarı tıkama işlemini gerçekleştirdik. Bu Türkiye’ de çok az kullanılan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi kliniğimizde uyguladık” dedi. Hasta Sabri Yıldırım’ın amcası emekli öğretmen Mülazım Yıldırım ise; “Hastamız mide kanaması şikâyeti ile hastaneye geldi. Endoskopiden sonra karaciğere müdahale edilmesi gerekiyormuş. Bunu da biz yaptırsak mı yaptırmasak mı diye araştırdık. Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan doktorun Türkiye'de sayılı üç doktordan birisi olduğunu öğrendik. Hastaneye geldiğimizde doktor bey hiç tereddüt etmeden müdahale etti. Şu anda hastamız gayet iyi durumda. Bu hastanenin kıymetini bilmek gerekiyor. Kayseri ve çevre iller için bulunmaz büyük bir nimet. Yoğun bakım odalarında her hastanın başında birer hemşire sürekli bekliyor. Odalar tek kişilik ve pırıl pırıl. Tek kelimeyle harika bir hastane. Bu hastaneyi yapanlardan, yaptıranlardan, düşünenden Allah razı olsun” diye konuştu.
Kayseri Şehir Hastanesine Talas’ın Sosun köyünden geldiğine değinen Sabri Yıldırım ise sözlerine şöyle devam etti; “Lavaboda ellerimi yıkarken fenalaştım. Çocuklarım beni Kayseri Şehir Hastanesine getirdiler. Hastaneye geldiğimde bütün doktorlar hepsi birden müdahale edip, yoğun bakıma aldılar. 1 hafta yoğun bakımda kaldım. Çok güzel hizmet aldım. Tüm çalışanlara, bu hizmette emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

KAYSERİ

03 Ocak 2020 Cuma

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