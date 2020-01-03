Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti

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Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.

Cuma Namazını Kızık Mahalle Camiinde kılan Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar namaz sonrası mahalle sakinleriyle sohbet ederek, isteklerini dinledi. Kızık Mahallesine yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Cabbar sıcak ve samimi muhabbetlerinden dolayı mahalle muhtarı Ali Özkara ve mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:58

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