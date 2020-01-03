Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları Kayseri genelinde düzenlenen Snowboard Turnuvasında üç sporcusuyla madalya alarak bir başarıya daha imza attı.

Büyük Erkekler kategorisinde Egemen Taşkır 3. olurken, U15 Bayanlar’da Sudenur Gürbüz 2., U13 Erkekler de ise Celal izci 2. oldu.

Turnuvaya katılan, derece alan sporcuları ve kayak kulübü antrenörü Ahmet Aras’ı tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Her katıldıkları turnuvada aldıkları güzel neticelerle Develimizi en güzel şekilde temsil eden kayak kulübümüzün sporcuları yine güzel bir başarı elde ettiler. İnşallah bundan sonrada başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

KAYSERİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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