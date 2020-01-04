Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi

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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor bugün başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesi ligden çekilme kararı aldı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor, ligin ikinci yarısı ligde mücadele etmeyecek. Kayseri Sağlıkspor yönetimi dün Kayseri Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçe verdi. Kayseri amatörünün lokomotif takımlarından biri olan Sağlıkspor'un ligden çekilmesi sonrası spor camiasında büyük şok etkisi oluşturdu. KırmızıSiyahlılar ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 23 puanla 5.sırada tamamlayan Kayseri Sağlıkspor rakip kalelere 29 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.

Kayseri Sağlıkspor ligin 14.haftasında bugün oynayacağı Kayseri Gençlerbirliği maçına çıkmayacak ve hükmen mağlubiyet sayılacak.

KAYSERİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

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