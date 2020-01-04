Kayseri'de kar etkili oldu

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- KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent, beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. KayseriAnkara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.





KAYSERİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

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İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 18:59

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