Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri ve İstanbul'da 5 ayrı adreste yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Ruhsatsız silah bulundurma ve silah ticareti' soruşturması kapsamında İstanbul ve Kayseri'de 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 5 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 8 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 8 şarjör ve 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KAYSERİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

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