Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi: 1 ölü

İHA

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi: 1 ölü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde KayseriSivas yolu Sarıoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre E. (33) yönetimindeki 66 LV 379 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın içerisinde sıkışan Yunus Emre Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Tır çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı
YEREL HABERLER Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ...
Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor
Baro Başkanı Dursun: "Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz"
YEREL HABERLER Baro Başkanı Dursun: "Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. ...
Melikgazi’de karikatür kursu açılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de karikatür kursu açılıyor
Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: ...
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kayseri'de kar etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de kar etkili oldu
Talas'tan çocuklara zeka ve akıl oyunları
YEREL HABERLER Talas'tan çocuklara zeka ve akıl oyunları
Kayserispor Kravets'i bırakmadı
YEREL HABERLER Kayserispor Kravets'i bırakmadı
Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi
Kayserispor taraftarı transfer istedi
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarı transfer istedi
Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti
YEREL HABERLER Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan ...
Kayseri'de baca yangını
YEREL HABERLER Kayseri'de baca yangını
Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi İntihara kalkışan arkadaşını telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi İntihara ...
Kravets, Kayserispor´da kaldı
YEREL HABERLER Kravets, Kayserispor´da kaldı
Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha
YEREL HABERLER Develi Belediyesi Kayak Kulübünden bir başarı daha
Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine Cuma ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar'dan Kızık mahallesine ...
Başkan Palancıoğlu personel ile ağaç dikti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu personel ile ağaç dikti
Tohm sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Tohm sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı
MELMEK ikinci dönem kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER MELMEK ikinci dönem kurs kayıtları başlıyor
'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER 'Silahla yaralama' ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X