Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi: 1 ölü

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde KayseriSivas yolu Sarıoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre E. (33) yönetimindeki 66 LV 379 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın içerisinde sıkışan Yunus Emre Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Tır çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:21

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