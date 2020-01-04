Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde ‘Kanal İstanbul’ konuşuldu Mimar Kemalettin Tekinsoy: “Dünya ticaretinin yüzde 80’i deniz yoluyla yapılıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde ‘Kanal İstanbul’ konuşuldu Mimar Kemalettin Tekinsoy: “Dünya ...

İHA

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin 'Kanal İstanbul' başlıklı toplantısında konuşan Mimar Kemalettin Tekinsoy, "Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz yoluyla yapılıyor" dedi.

Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde ‘Kanal İstanbul’ konuşuldu Mimar Kemalettin Tekinsoy: “Dünya ticaretinin yüzde 80’i deniz yoluyla yapılıyor”

Kayseri Küçük Millet Meclisi’nin ‘Kanal İstanbul’ başlıklı toplantısında konuşan Mimar Kemalettin Tekinsoy, “Dünya ticaretinin yüzde 80’i deniz yoluyla yapılıyor” dedi.
Kayseri Küçük Millet Meclisi, 2020’nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ‘Kanal İstanbul’ konulu oturuma, Mimar Kemalettin Tekinsoy ve Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ömer Kurtbağ konuşmacı olarak katıldı.
Tekinsoy, mecliste yaptığı konuşmada “Son günlerde yoğun olarak gündemimizi 2 konu işgal ediyor. Bir tanesi Kanal İstanbul konusu diğeri ise, Libya’ya asker gönderilmesidir. Ben konuşmamın başında Kanal İstanbul ile ilgili bir takım istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Günümüzde dünya ticaretini yüzde 80’i hala deniz yolları ile gerçekleştiriliyor. Bu deniz ticaretinin hacmi, 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. 150 farklı ülkeye ait yaklaşık 54 bin ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyor. Gemilerin boyutları büyüyor. Güvenlik ve çevre riskleri en önemli sorun haline geliyor. Süveyş kanalı, Baltık denizine açılan Kiel ve Panama kanalı dünyadaki insan eliyle yapılmış 48 kanaldan sadece bazılarıdır. İstanbul boğazının yıllık güvenli geçiş kapasitesi 25 bin gemi iken bugün bu rakam 40 bini aşmış ve 2050 yılında 78 bini bulması bekleniyor. Hazırlanan projeye göre Kanal İstanbul projesini maliyeti bugün için 11 milyar dolar olarak ifade ediliyor” dedi.
Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Ömer Kurtbağ ise, “Kanalların hukuki boyutunda baktığımızda, uluslararası bir suyolu olduğundan hareket ile bir hukuki düzenlemenin altına alındığını görüyoruz. Her birisi ayrı ayrı sözleşmeler ya da antlaşmalar ile düzenlenmiş durumda. Süveyş Kanalı’nın geliş rejimi ve kanalın statüsü ile geçiş koşulları 1888 tarihli İstanbul sözleşmesi ile oluşturulmuş durumda. Panama Kanalı’nınki 1903 tarihli sözleşme ile belirleniyor. Kiel Kanalı ise 1919’da yapılan antlaşma ile düzenleniyor. Belli başlı 3 büyük kanal bu şekilde uluslararası hukuki düzenlemeler ile hem geçiş rejimi hem de bu şekilde hukuki statülerinin düzenlenmeye çalışıldığını görüyoruz. İstanbul Boğazı’nın en dar yeri 700 metre, en geniş yeri 4 bin 200 metreyi buluyor. Şuan ki şartlara baktığımızda; kanalın daha derin aynı zamanda daha geniş planlanması gerekiyor. Gemilerin geçiş süresinin daha uzun süreceği yönünde tahminler var. Bununda kanaldan geçişleri ne kadar etkileyeceği görünüyor. Doğal bir boğaz yanında bulunurken hemen yanında dünyadaki tek kanal olma özelliğini taşıyacak. Boğazlardan geçiş uluslararası hukuki açıdan baktığımızda 4 farklı şekilde gerçekleşiyor. Transit geçiş, askıya alınamayan türden zararsız geçiş, serbest geçiş ve özel anlaşma ile düzenlemeler altına sokulan geçiş türü. İstanbul’u transit ve zararsız geçişe kıyasladığımızda kıyıdaş devletlere çok daha fazla hak ve yetki verdiğini söyleyebiliriz. Transit geçişte zararsızlık özelliği bulunmadığı için kıyı devleti çok daha az bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir'de yatırımlara engel yok
YEREL HABERLER Büyükşehir'de yatırımlara engel yok
Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini neticelendirdi
YEREL HABERLER Kirazlı köyü sakinleri dernekleşme faaliyetini ...
Berna Gözbaşı: "Bu takımı düşürmeyeceğime söz veriyorum" İM Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor için çalışıyoruz ama kentin kenetlenmesi şart" İM Kayserispor'da 'Recep Mamur' Tesisleri açıldı
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Bu takımı düşürmeyeceğime söz ...
Kayseri’ye 2020’nin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kayseri’ye 2020’nin ilk karı yağdı
Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi için denetimler yapıldı
YEREL HABERLER Su ürünlerinin etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ...
Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır ...
Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta karla mücadele hız kesmiyor
Baro Başkanı Dursun: "Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz"
YEREL HABERLER Baro Başkanı Dursun: "Okumadan hatip, yazmadan katip olunmaz. ...
Melikgazi’de karikatür kursu açılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de karikatür kursu açılıyor
Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: ...
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Kayseri'de kar etkili oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de kar etkili oldu
Talas'tan çocuklara zeka ve akıl oyunları
YEREL HABERLER Talas'tan çocuklara zeka ve akıl oyunları
Kayserispor Kravets'i bırakmadı
YEREL HABERLER Kayserispor Kravets'i bırakmadı
Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Kayseri Sağlıkspor ligden çekildi
Kayserispor taraftarı transfer istedi
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarı transfer istedi
Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı polis ikna etti
YEREL HABERLER Tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan ...
Kayseri'de baca yangını
YEREL HABERLER Kayseri'de baca yangını
Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi İntihara kalkışan arkadaşını telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kayseri'de kale surlarında intihar girişimi İntihara ...
Kravets, Kayserispor´da kaldı
YEREL HABERLER Kravets, Kayserispor´da kaldı
Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X