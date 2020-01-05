Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı

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AVUSTRALYA'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, kayak yaptığı Erciyes Dağı´na ve manzarasına hayran kaldı.

Büyükelçi Marc İnnes-Brown, yılbaşı nedeniyle 3 gün önce Kayseri'ye geldi. Kentte ziyaretlerde bulunup, yöresel kahvaltı yapan Marc İnnes-Brown, Erciyes Dağı'na çıktı. Erciyes Kış Turizm Merkezi'nde 3 gündür kayak yapan Brown, ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erciyes'e hayran kalan Brown, "Kayseri'deki güzel Erciyes Dağı. Ne kadar da harika bir manzara" dedi.



KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

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