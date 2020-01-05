Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu Kayseri Kalespor-Kayserigücü: 2-0

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Kayseri U15 Futbol Ligi B Grubu'nda PlayOff'a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü'nü 20 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Berkan Özkoçak xx, Esra Yılmaz xx, Aleyna Nur Karabulut xx

Kayseri Kalespor U15: Samet Koç xxx, Ahmet Yadigar xxx, Ahmet Akkaya xxx, Özgür Uludağ xxx, Ali Kaya xx, Batuhan Dikmen xx, Ahmet Akgül xx (Dk. 42 Kadir Uğur x), Enes Ural xxx, Fahrettin Erdem xxx, Mustafa Demir xxx, Adem Yerli xxx

Kayserigücü U15: Önder Yıldız xx, Yahya Eren x (Dk. 65 Duğhan Taştan x), Murat Çelik x, Eser Ünal x, Vessal Halalvi xx, Sami Korkmaz x (Dk. 69 Ömer Açıkgöz x), Eren Muslu x, Musa Güneş x (Dk. 56 Burak Çalış x), Emin Soner xx, Ali Ardıç x, Kemal Çelik xx

Goller: Enes Ural Dk. 21 ve 60 , Fahrettin Erdem Dk. 30 (Kayseri Kalespor )

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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