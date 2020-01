Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Kayserigücü-Argıncık Esnaspor: 2-1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Kayserigücü, ligin 15. haftasında karşılaştığı Argıncık Esnafspor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 21 mağlup etmeyi bildi.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Rıza Öztürk xx, Bekir Kahraman xx

Kayserigücü: Baykal Altay xxx, Samet Koçyiğit xxx, Furkan Şentürk xx, Hasan Can Okumuş xxx, İnanç Albayrak xxx, Emre Zeren xx (Dk. 75 Mahmur Can Altay x), Uğur Karahançer xx (Dk. 65 Yücel Hüyük x), Yavuz Özbey xxx, Erkut Çabucak xx, Burak Çizmeciler xx (Dk. 82 Yakup Aslan x), Yunus Akyüz xxx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x (Dk. 85 İmdat Türkan x), Can Köşe x, Onur Ünal xx, Durmuş Tarım xx, Engin Üçel xx, Yusuf Koçkat x (Dk. 50 Furkan Kaşıkara x), Cafer Eroğlu xx, Duran Yılmaz xx, Fatih Karakuş xx, Mücahit Çelik x

Goller: İnanç Albayrak Dk. 7 , Hasan Can Okumuş Dk. 5 (Kayserigücü) , Duran Yılmaz Dk. 88 (Agıncık Esnafspor)

