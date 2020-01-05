Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu Kayseri Şekerspor-Argıncık Esnafspor: 4-1

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Kayseri U15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan maçta Argıncık Esnasfpor'u 41 mağlup eden Kayseri Şekerspor, PlayOff'a yükselme adına dev bir adım attı.

Stat Argıncık 2 No'lu Saha

Hakemler: Fulya Fırat xxx, Fatih Yıldırım xxx, Sema Çetin xxx

Kayseri Şekerspor U15: Çağatay Çakmak xxx ( Dk. 58 Yasin Ak x), Emre Mezgitli xxx, Yunus Emre Yeşilbaş xxx, Ömer Faruk Sekmen xxx, Yusuf Uçar xxx, Ömer Eren Akkoyun xx, Eren Akbul xxx, Eren Akbul xx (Dk. 55 Mustafa Mert Urhan x), Yusuf İçme xxx (Dk. 63 Batuhan Güngör x), Fatih Ümit Sarıca xx (Dk. 48 Eren Uçmak x), Cihan Özşahin xxx, Samet Ulusoy x (Dk. 44 Arda Özdemir x)

Argıncık Esnafspor U15: Burak Mutlu x, Taner Tak x, Adem Yılmaz x, Serhat Mert x, Semiz Üzel xx, Ali Balkan xx, Ahmet Gökmen x (Dk. 58 Sedat Solak x), Efe Çakır x (Dk. 40 Burak Keleş x) , Burak Akkoyun xx, Ramazan Ozon xx, Ali Çelik x (Dk. 40 Erdal Yıldırım x)

Goller: Cihan Özşahin Dk 2 ve 5(pen) , Eren Akbul Dk. 20 , Arda Özdemir Dk. 52 (Şekerspor), Ramazan Ozon Dk. 40 (Argıncık Esnafspor)

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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