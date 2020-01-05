Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Talasgücü Belediyespor-Demirspor: 7-1

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Kayseri Birinci Amatörküme U19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 71 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Birtan Ekren xx, Fatih Yıldırım xx, Tolga Selvi xxx

Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Yakup Çilkaya xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 46 Muhammet Aktan xx), Abdulsamet Demirel xx (Dk. 75 İsmail Işık x), Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xx (Dk. 68 Kubilay Kaan Türk x)

Demirspor U19: Yüksel Karslıoğlu x, Hulusi Sancak x, Emircan Koçer x, Sefa Kaya x, Behçet Ekinci x, Kerem Doğan x, Alican Koçer x, Anıl Taş xx, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı x (Dk. Adem Ulu x), Serkan Erdoğan x ( Dk. 55 Emre Gezgin x)

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 7 , Muharrem Sahar Dk. 15 , 50 ve 85 , Kubilay Kaan Türk Dk. 70 ve 80 , Kaan Haydar Şahin Dk. 73 (Talasgücü Belediyespor), Anıl Taş Dk. 57 (Demirspor)

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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