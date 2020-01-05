Kocasinan Belediyesi, sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

Kocasinan Belediyesi, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyor. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgede haftada 5 kez düzenli olarak sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için seferber olan Kocasinan Belediyesi, kış mevsimi boyunca besleme noktalarına 500 torba yem bırakmayı hedefliyor.

Doğaya ve çevreye değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ekipler, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen besleme noktalarına her gün düzenli olarak mama bırakıyor. Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanları bu sayede karınlarını doyurma fırsatı buluyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan besleme noktalarının üst kısmında kuşlar, alt kısmında ise köpek ve kediler için mama ile su bölmeleri bulunuyor. Çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin de büyük takdirini kazanıyor.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale için 2017 yılında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunarak, bu çalışmamamızla örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan’ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu noktalarda soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Kış sezonu boyunca besleme noktalarına 500 torba yem bırakmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin desteğiyle bu rakamın da üzerine çıkmayı umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

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