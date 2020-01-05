Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13.Hafta Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol: 77-52

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Çankaya Üniversitesi’ne 7752 mağlup oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Cemil Uygül xx, Anıl Veziroğlu xx
Çankaya Üniversitesi: White xxx (27), Derin Yaya xx (3), Putnina xx (13), Bahar Öztürk xx (9), Warley xx (10), Zellous xxx (15), Tuğçe İnöntepe xx, Özge Karataş xx, Nilay Aydoğan xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kaela Dawn Davis xx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx, Kübra İmren Siyahdemir xx (6), Luca Ivankovic xx (6), Burke xx (11), Manolya Kurtulmuş xx (4), Ann Wauters xx, Gülse Uğur xx (5)
Periyot: 268 (Çankaya Üniversitesi)
Devre: 5524 (Çankaya Üniversitesi)
3. Periyot: 6641 (Çankaya Üniversitesi)
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