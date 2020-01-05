Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta Esen Makina Belsinspor-Kocasinan Ülküspor:3-0

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Ülküspor engelini 30 ile geçti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemeler: Suha Adıyaman xx, Recep Güneş xx, Furkan Ulu xx
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx,Vedat Daşçı xxx, Ömer Gün xxx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu xxx, Hasan Yazgan xxx, Şenol Büyükçekiç xxx, (Dk.87 Mükremin Bayrak xx), Mehmet Yaman xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Dk.80 Uğur Özdemir xx), Harun Çetin xxx, Mücahit Baykaldı xxx
Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Göğercin x, Harun Kahraman x, Furkan Önal x, Turan Derecik x, Okan Çetiner x, Muaz Guzay x, Seyit Nergiz x, Okan Özdemir x
Goller: Hasan Yazgan Dk.24, Harun Çetin Dk.75, Mükremin Bayrak Dk.90 (Esen Makina Belsinspor)
KAYSERİ
05 Ocak 2020 Pazar
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