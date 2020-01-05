Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

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Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 30 kazandı.

Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği bugün saat 12.00’de Argıncık Stadı’nda oynanması gereken ancak rakip takım Aksaray Hasandağı Spor’un yöneticisi olmadığı gerekçesi ile maçın hakemi maçı oynatmadı. Beklenen süre zarfından rakip takımın yönetici sahaya gelmeyince Kayseri ekibi Gençlerbirliği 30 hükmen kazandı.

Kayseri Gençlerbirliği aldığı 30’lık hükmen galibiyetle ligdeki yedinci galibiyetini aldı ve 23 yaparak zirve takibini sürdürdü.

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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