U-15 Liginde büyük heyecan Haftanın sonuçları

U15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.
İşte haftanın sonuçları;
A Grubu
Talasgücü Belediyespor 07 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Şekerspor 51 Argıncık Esnafspor
Trabzon 3861 Spor 81 Pınarbaşı Belediyespor
Kayseri Demirspor 02 Kılıçaslan Yıldızspor
B Grubu
Develispor 22 Doğa Gençlikspor
Kalespor 30 Kayserigücü FK
Kayseri OSB Atletikspor 10 Erkiletspor
Hacılar Erciyesspor (BAY)
KAYSERİ
05 Ocak 2020 Pazar
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