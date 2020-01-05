U-15 Liginde büyük heyecan Haftanın sonuçları

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U15 Liginde A ve B Gruplarında büyük heyecan var. Her geçen hafta şampiyonluk yarışının arttığı U15 Liginde dün ve bugün oynanan karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. A Grubunda Kocasinan Şimşekspor ve B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor namağlup yollarına devam ediyor.

İşte haftanın sonuçları;

A Grubu

Talasgücü Belediyespor 07 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Şekerspor 51 Argıncık Esnafspor

Trabzon 3861 Spor 81 Pınarbaşı Belediyespor

Kayseri Demirspor 02 Kılıçaslan Yıldızspor

B Grubu

Develispor 22 Doğa Gençlikspor

Kalespor 30 Kayserigücü FK

Kayseri OSB Atletikspor 10 Erkiletspor

Hacılar Erciyesspor (BAY)

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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