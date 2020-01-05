Kayseri 1.Amatör Küme’de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

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Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.

İşte haftanın maç sonuçları;

Sanayi Esnafspor 10 Makfitspor

Güneşspor 20 Amarat Gençlikspor

Kayserigücü FK 21 Argıncık Esnafspor

Gültepespor 33 Akkışla Gençlikspor

Yeni Esenspor 14 Esentepespor

Kayseri OSB Atletikspor 31 Palasspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 21 Kayseri Yavuzspor

Başakpınar Belediyespor 41 Yerköyspor

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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