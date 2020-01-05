Kayseri 1.Amatör Küme’de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.
İşte haftanın maç sonuçları;
Sanayi Esnafspor 10 Makfitspor
Güneşspor 20 Amarat Gençlikspor
Kayserigücü FK 21 Argıncık Esnafspor
Gültepespor 33 Akkışla Gençlikspor
Yeni Esenspor 14 Esentepespor
Kayseri OSB Atletikspor 31 Palasspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 21 Kayseri Yavuzspor
Başakpınar Belediyespor 41 Yerköyspor
KAYSERİ
05 Ocak 2020 Pazar
- İMSAK 06:21
- GÜNEŞ 07:49
- ÖĞLE 12:48
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:37
- YATSI 18:59