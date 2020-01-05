Melikgazi Belediyespor, 10’da 10 yaptı

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta yer alan Melikgazi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Pema Kolejini 31 yenerek 10. Maçında 10. Galibiyetine imza attı.

Atatürk Spor Salonu’nda Konya temsilcisi Pema Koleji’ni konuk eden Melikgazi Belediyespor, rakibi önünde rahat bir galibiyet aldı. Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta liderlik koltuğunda oturan Kayseri ikibi 10. Hafta maçında rakibini 2520, 2522, 1725 ve 257’lik setler ile mağlup ederken ligde 10,. Galibiyetini aldı ve namağlup puanını 29’a çıkarmış oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Melikgazi Belediyespor, 11. Hafta maçında 12 Ocak Pazar günü deplasmanda Ürgüpspor ile karşılaşacak.

KAYSERİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:59

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