Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un Kadınlar Türkiye Kupasındaki rakibi İstanbul ekibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi 8. sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'da mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlar Türkiye Kupasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşen SarıKırmızılılar kupada şampiyonluk yaşamak istiyor. Kadınlar Türkiye Kupası maçları 37 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.
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06 Ocak 2020 Pazartesi
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