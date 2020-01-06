Eray İşcan çalışmalara başladı

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Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Eray İşcan, Antalya kampına katıldı.

Hes Kablo Kasyerispor’da sezon öncesi hazırlık kapsamında sakatlanarak 56 ay sahalardan uzak kalan kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısı öncesi Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sağ ayak kaval kemiğinde sakatlanan ve ligin ilk yarısında forma giyemeyen kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısında forma giymek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eray İşcan, ligin ikinci yarısında forma savaşına hazırım mesajı veriyor.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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