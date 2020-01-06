Melikgazi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

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Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 10.haftasında oynadığı maçta Gezlevi Spor’u sert vermeden 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Erkekler 2.Ligi 3.Grup lideri Melikgazi Belediyespor şampiyonluğa doğru koşuyor. Ligin 10.haftasında Konya’da oynadığı maçta Gezlevi Spor’u mağlup ederek namağlup yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor tutulmuyor.

Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Melikgazi Belediyespor, Gezlevi Spor’u ilk sette 2520, ikinci sette 2519 ve üçüncü sette 2518 mağlup ederek sahadan 30’lık net bir galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle 10’da 10 yaparak yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor puanını 29 yaptı.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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