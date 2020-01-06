Bellona Kayseri ilk yarıyı tamamladı

Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk yarı sona erdi. 12 hafta süren ligin ilk yarısını Fenerbahçe zirvede Canik Belediyespor ise son sırada tamamlarken Bellona Kayseri Basketbol ile 8. sırada boy gösterdi.
Ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ise 18 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbol, sahasında 5 kez kazanırken deplasmanda sadece 1 maç kazanabildi. 12 maçta 852 sayı üreten sarı kırmızılı takım 893 sayı yedi.
Bellona Kayseri Basketbol, ilk yarıda oynadığı Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Botaş, Canik Belediyespor ve İzmit Belediyespor maçlarını kazanırken Elazığ Özel İdare, Ormanspor, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Galatasaray ve Çankaya Üniversitesi maçlarını kaybetti. Bellona Kayseri Basketbol'un ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
Elazığ Özel İdareBellona Kayseri 8368
Bellona KayseriBeşiktaş 9691
Adana BasketbolBellona Kayseri 8096
Bellona KayseriHatay B.B.spor 7759
OrmansporBellona Kayseri 5855
Bellona KayseriBotaş 6158
Çukurova BasketbolBellona Kayseri 8276
Bellona Kayseri BasketbolCanik Bel.spor 7358
FenerbahçeBellona Kayseri 8955
Bellona Kayseriİzmit Belediyespor 8276
Bellona KayseriGalatasaray 6182
Çankaya ÜniversitesiBellona Kayseri 7752
KAYSERİ
06 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:22
- GÜNEŞ 07:49
- ÖĞLE 12:48
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:37
- YATSI 19:00