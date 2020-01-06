Başakpınar Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Amatör’e yükseldi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve dün oynadığı maçta Yerköyspor’u 51 gibi farklı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Başakpınar Belediyespor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

20182019 sezonunda Süper Amatör Küme’den Birinci Amatör Küme’ye düşen ve bir sezon aradan sonra 20192020 sezonunda yeniden Birinci Amatör Küme’den Süper Amatör Küme’ye yükselen Başakpınar Belediyespor kalan son 3 haftaya prestij için çıkacak.

Sezon başından bugün kadar oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar ile şampiyonluğu hak eden MaviBeyazlılar A Grubunda 15 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla A Grubunda zirvede yer alan Başakpınar Belediyespor üçüncü sırada yer alan Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile arasında tam 10 puan fark bulunuyor. Başakpınar Belediyespor’un ardından A Grubundan bir üst lige çıkacak takım ise son 3 haftada belli olacak.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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