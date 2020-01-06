KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: “2020 daha istikrarlı bir yıl olacak”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Abidin Özkaya, 2020 yılına sevindirici haberler ile başladıklarını söyleyerek, “2020 daha istikrarlı bir yıl olacak” dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2020 yılını değerlendirerek, beklentilerini açıkladı. Özkaya, “2020 yılı hemşerilerimize, sanayicilerimize ve tüm çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bereketli, huzur ve barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. 2020 yılının ilk mesai gününde ekonomide güzel haberler aldık. Uzun zamandır ihracatçımızın üzerinde çalıştığı ve ihracatçı firmalarımızın üzerinde yük olan döviz alım belgesi ile ilgili Bakanlığımız bizlerinde sesine kulak vererek çok hassas bir düzenleme yaptı. Hemen akabinde mobilyada kalıcı KDV indirimi ile yüzde 8’e bir indirim gerçekleşti. Bu da uzun zamandır mobilyacılarımızın talebiydi. Bu da bizim için güzel bir haberdi. Zirai ve küçük esnaf zanaatkarlarımızın kullandığı kredilerin faizlerinde yüzde 9 gibi oran gerçekleştirildi. Güzel güzel haberleri peş peşe aldık. 2020’ye böyle güzel haberlerle başladık. Sonunda da güzel haberler ile bitiririz diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

2019 yılının toparlanma yılı olduğunu kaydeden Özkaya, “2019 yılı 2018 yılının kalıntıları ile ve yaraları ile uğraştığımız bir yıl oldu. Birçok firmamız hasar hasar sarmakla, yara sarmakla meşgul oldu. Başarılı olan firmalarımız ve başarısız olan firmalarımız oldu. 2019 yılının bir toparlanma yılı olduğu, son çeyrek rakamlarında da eksi büyümenin artı büyümeye geçtiğini gördük. Bunun akabinde devam eden 2020 yılının ekonomi olarak yüzde 6 civarında büyüyeceği bir yıl olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

2020 yılının istikrarlı bir yıl olacağına inandığını kaydeden KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim ülke olarak ihracatımızın yüzde 50’lik kısmının Ortadoğu coğrafyasına olduğunu görüyoruz. Özellikle Irak’ta Almanya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ticari partnerlerinden biridir. İhracatımızın en çok yapıldığı 2’inci ülke. Irak’taki coğrafi karışıklıklar bu coğrafyanın sürekli dalgalı olmasına sebebiyet veriyor. Suriye’ye ve altındaki Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı yapılmış olan ittifaklar ülkemizin enerjisinin bir takım askeri alanlara kaydırmasına neden oluyor. Buna rağmen mevcut irade bunların üstesinden gelecek durumdadır. Biz sanayici ve iş adamı olarak inanırsak, yapamayacağımız bir şey yoktur. 2019 yılında daha fazla karışıklıklar olmasına rağmen ihracatımızın düşmediği, yüzde 2 oranında arttığı, cari açığın 45 milyar dolara yakın bir gerileme gösterdiği bir yılı geride bıraktık. İnşallah bizim daha önceki büyük dertlerimizin bu dönemde çok da fazla olmadığını görüyoruz. Cari açık problemimizin fazla olmadığını görüyoruz. Faiz oranlarımızın yüzde 24’lerden yüzde 10’lara düştüğünü görüyoruz. Dövizde stabil bir durumun olduğunu görüyoruz. Bunlar iş insanların arayıp bulamadığı, temennisinin böyle olduğu durumlar. O yüzden 2020 yılının daha istikrarlı bir yıl olacağına inanıyorum.”

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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