(Özel) Tren kazasında kolu koptu, spor yaparak hayata tutundu Kazada sol kolu kopan Ömer Yıldırım, 2024 olimpiyatlarına hazırlanıyor Antrenör Arzu Bayram Eser, "Mutlu Yüzler Projesi ile engelli çocuklarımızı spora teşvik etmeye çalışıyoruz"

Kayseri'de 2016 yılında yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarptığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada sol kolu dirsek hizasından kopan 20 yaşındaki Ömer Yıldırım, spor yaparak hayata tutundu ve kayak dalında 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlara hazırlanıyor.

9 Ekim 2016 yılında Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treni 38 H 2436 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken Ömer Yıldırım ile iki kardeşi yaralandı. Kazada sol kolu dirsek hizasından kopan ve 3 ay yoğun bakımda kalan Ömer Yıldırım, hayata spor yaparak tutundu. Önce yüzme sporu ile uğraşan Ömer Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında kayak sporu ile tanıştı. Kayak sporundaki yeteneği keşfedilen Ömer Yıldırım, antrenörlerinin de desteği ile 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara katılmak için antrenman yapıyor.

2016 yılındaki kazadan sonra bir adım atması gerektiğini ve bu adımı spor yaparak attığını ifade eden 20 yaşındaki Ömer Yıldırım, "Eğitimden sonrada spora ağırlık vermeye başladım. Şuan iyiyim. Yüzmede yapıyorum aynı zamanda" dedi. Sporun engelli bireylerin vazgeçilmezi olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Sporu ciddi anlamda hayatımıza koyunca bulunduğum durumu unutuyorum, amputeyi unutuyorum, engelimi unutuyorum. Engelli diye bir şey yoktur. Bende zaten bu sene Erciyes Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesine hazırlanıyorum. Spor vazgeçilmez bir şeydir" diye konuştu.

Yıldırım, "Engelliler için spor daha da üst seviyede olmalı. Spora başlamadan önce ön yargılar vardı ama bu ön yargılar belli bir zamandan sonra çevredeki insanlar bir şeyler yaptığımızı gördükçe, bir şeyler başardığımı gördükçe, havuz da olsun dışarıda olsun tebrik ediyorlar. Çevremin verdiği bir öz güven var. Sağ olsun Fevzi hoca bizden hiçbir zaman yardımlarını esirgemiyor. Bize her şeyi başlatan oydu. Fevzi hoca beni kayağa yönlendirdi. 2024 olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Antrenörlerimin dediğine göre fiziğim de bu sporu yapmaya uygun. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edeceğim ve iyi bir başarı elde edeceğim" ifadesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü Mutlu Yüzler Projesi'nin koordinatörlüğünü yapan ve 6 branşta antrenörlük yapan Arzu Bayram Eser, "Mutlu yüzler projesi Kayseri’nin öz projesidir. Çalışmalarına 6 ay kadar önce başladık. 4 aydır sürdürüyoruz" dedi.

4 aylık süre içerisinde Kayseri genelinde geniş çaplı engeli sporcu taraması yaptıklarını anlatan Eser, şunları söyledi:

"200’den fazla spor yapabilir çocuğumuza ulaştık. Bu proje kapsamında çalıştırdığımız 200 çocuğumuz mevcut. 18 ayrı branşta 14 tane antrenör ile çalışıyoruz. Geniş kapsamlı bir projedir. Daha önce örnekleri yapıldı ama 12 branş üzerinden yapılmıştı. Biz bunu şu anda Kayseri’de 18 branş üzerinden yapıyoruz. Birinci hedef olarak engelli çocuklarımızı spora teşvik etmektir. İkinci hedefimiz ise, 2024 olimpiyatlarına ön hazırlık çatısı yapabilmek. Kayak branşımız da şuanda 5 tane işitme engelli, 5 tane bedensel engelli sporcumuz bulunmakta. Geçen yıl temel eğitimlerini aldılar. İşitme engellilerden bu yıl yeni başlayanlar var. Eğlenceli bir şekilde devam ediyoruz. Başarı getirmelerini ümit ediyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kayseri’de profesyonel anlamda çalışılabilecek süre 3 ay. Zamanımız kısıtlı olduğu için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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