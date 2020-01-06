Belediye yaptı, çocuklar kaydı

Talas Belediyesi tepeyi kızak alanına çevirdi, yağan karla birlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Mevlana Mahallesi’nde yer alan doğal tepede kar yağışından önce çalışmalara başlayarak taşları temizleyen ve güvenlik için çevresine file geren Talas Belediyesi, çocukların kayabilmesi için ortam hazırladı.

Ertesi gün yağan karla birlikte tepe, çocuklar için kızak alanına dönüşünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gerek tek başlarına gerekse de annebabalarıyla birlikte tepeden aşağıya hem kızaklarla hem de naylonlarla kayan çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi. Zaman zaman büyüklerin de çocuklara eşlik ettiği görüldü.



Belediyeye teşekkür

Çocukların yaşadığı eğlenceye ortak olan annebabalar da hazırlanan ortam için Talas Belediyesi’ne teşekkür etti. Kar yağışının daha fazla olması halinde uzun süreli bir eğlence ortamının doğacağına vurgu yapan annebabalar, belediyenin çocukları düşünüp kar yağışı öncesinde hazırlık yapmasının da güzel bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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