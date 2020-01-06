Başkan Palancıoğlu, el sanatları sergisini gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ceza İnfaz Kurumları hükümlü ve tutukluları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hükümlüleri tarafından bir alışveriş merkezinde açılan El Sanatları Karma Sergisi’ni gezerek yapılan eserleri tek tek inceledi ve bilgi aldı.

Melikgazi Belediyesi olarak yerel sanat ve sanatçıları önemsediklerini ve değer verdiklerini her vesile ile bu sanat çalışmaları için kurslar ve sergiler açtıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, kurum yöneticileri ile birlikte sergiyi gezerek eserlerin aslında hepsinin Anadolu sanatının karma bir parçası olduğunu söyledi.

El sanatları karma sergisinde çok çeşitli eserin yer aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tür sergileri gezmek bile insana ayrı bir ruh güzelliği kattığını ve iç dünyasını rahatlattığını bu açıdan emeği geçenlere ve sanata katkılarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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