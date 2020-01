2020'nin İlk Kararında Kaymakam Duru'ya Fahri Hemşerilik Beratı Verildi

"Annem benim her şeyim"

Develi Belediye Meclisi'nin 2020 yılı toplantısının alınan ilk kararında ilçenin sevilen Kaymakamı Murat Duru'ya Fahri Hemşerilik Beratı verildi.

Develi Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan meclis toplantısının ilk kararı, ilçenin sevilen kaymakamı Murat Duru hakkında çıktı. Meclis toplantısında, oy birliği ile Kaymakam Murat Duru'ya Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi kabul edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "En önemlisi vatandaşlarımızla Devlet ve Millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergiliyorsunuz o yüzden sizi seviyoruz, dünde sizin doğum gününüzdü biz meclis olarak size 'Fahri Hemşehrilik Beratı' veriyoruz" dedi. Başkan Cabbar, "İlçemizde huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan Develi'nin Ekonomik, sosyal, Kültürel ve Eğitim alanında gelişmesine önemli hizmet ve katkılar sağlayan. İlçe halkıyla bütünleşerek Devlet ve Halkın kaynaşmasına öncülük eden Develi'ye olan sevgisini her ortamda dile getiren Develi Kaymakamı Sayın Murat Duru'ya 5.393 sayılı Belediye kanununun 18 maddesinin R bendi uyarınca Develi Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarihli toplantısının 01 sayılı kararıyla Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir"

Alınan karar sonrasında Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Değerli Belediye Başkanım, Değerli Meclis üyelerimiz çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun, beni çok duygulandırdınız. Tabi ki öncelikle Belediye Başkanımız ve sizlerin 2020 yılının ilk Meclis Toplantısında ve ilk kararınızla beni böyle bir şeyle onure ettiğiniz için, ince bir davranış gösterecek böyle teveccüh de bulunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Duru, "Allah razı olsun. 49. Yaşımıza girmiş olduk tabi şimdiye kadar almış olduğum en güzel en onurlu hediye oldu bu, çok teşekkür ediyorum, iyi ki sizlerin Kaymakamıyım iyi ki Müslüman Necip Büyük Türk Milletinin ve iyi ki de onun parçası olan Develimizin güzel insanlarının Kaymakamıyım ve bundan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Her zaman elimden geldiğince burada bulunan bütün insanlarımızı sizlerle birlikte Belediye Başkanımızla birlikte kimi zaman büyüklerimizi dede nine, kimi zaman baba anne, kimi zaman hala dayı teyze, kimi zaman kardeş görüp özüm saydım. Bizim insanımıza gönülden sahip çıktık, onlara asla tepeden bakmadan onların hizmetkarı olmaya çalıştık onlara efendilik yapmamaya çalıştık biz bu şekilde yapınca onlarda bizi baş tacı yaptı. Bundan sonraki görev sürecimde de inşallah yine halkın ve hakkın Kaymakamı olmaya ve halkımın insanlarımın yerine göre evladı, yerine göre kardeşi, yerine göre ağabeyi olmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

