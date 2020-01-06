Badminton'da Kayseri takıları Çeyrek Final'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 20192020 yılı faaliyet programında yer alan, "Anadolu Yıldızlar Ligi" (Analig) Badminton grup müsabakaları Yozgat’ta yapılan müsabakalarla sona erdi.

0405 Ocak 2020 tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Kayseri kadın ve erkek takımları damga vurdu.

Birbirinden çekişmeli grup müsabakalarına Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Ankara, Konya ve Yozgat’tan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda kadın takımı ikinci, erkek takımı ise birinci olarak çeyrek finale yükseldiler.

Kadın ve erkek takımları 1416 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, çeyrek finale yükselen takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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