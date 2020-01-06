Pehlivanlar okullar arası müsabakalarda mindere çıktı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Güreş Yıldızlar Greko RomenSerbest İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

2 3 Ocak 2020 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Greko Romen Stilde 68 sporcu, Serbest stilde ise 72 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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