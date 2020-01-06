Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı

0607 Ocak 2020 tarihlerinde Okullar Arası Yüzme Gençler (ErkekKız) İl Birinciliği Yarışmaları başladı.

Olimpik Yüzme Havuzunda 17 Stilde yapılacak olan müsabakalara 35 Okuldan 71 erkek, 44 kadın sporcu olmak üzere toplamda 115 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren okul takımları ve ferdi sporcular 0708 Mart 2020 tarihleri arasında Adana Sakarya Rize ve Van İllerindeki grup merkezlerinde yapılacak olan Okullar Arası Yüzme Gençler Grup Birinciliği müsabakalarına katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi, tamamlanan yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti. Yarışmalara katılacak diğer sporculara da başarılar diledi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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