Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte Develi Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından sınır ötesindeki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi almak için yardım toplama noktasını ziyaret etti.

Suriye’de savaşın yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele edildiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “İlçe müftülüğümüzle başlattığımız yardım kampanyası çerçevesinde her türlü gıda, giyim ve temizlik malzemelerine ihtiyaç vardır. Her daim mazlumdan yana tavır almış olan aziz hemşerilerimizin bu yardım kampanyasına da gereken önemi vereceğini ümit ediyor ve yardımlarını sağlık ocağı altındaki yardım toplama noktasına getirmelerini önemle rica ediyorum” dedi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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